Oscary 2019: "Dogman" kandydatem Włoch

Do 74 wzrosła liczba państw, które deklarują udział w walce o Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W ostatnim czasie kandydatów ogłosili: Włochy, Hongkong i Urugwaj.Po raz drugi Włochy reprezentuje Matteo Garrone nie zdołała wywalczyć nominacji. Włosi liczą, że zbędzie inaczej. Obraz miał bowiem premierę na festiwalu w Cannes , gdzie zdobył nagrodę dla najlepszego aktora. Akademia kocha włoską kinematografię, czego dowodem jest 11 statuetek (i dalsze trzy nagrody specjalne wywalczone przed powstaniem odrębnej kategorii). Żaden kraj nie może pochwalić się podobnym sukcesem.Hongkong postawił na jeden z największych kasowych przebojów tego roku, czyli wojenne kino akcji. Film zarobił na całym świecie prawie 580 milionów dolarów, co w chwili obecnej daje mu miejsce dziewiąte na liście globalnych hitów 2018 roku. Na początku lat 90. Hongkong wywalczył dwie nominacje do Oscarów. Później jednak nie miał już tyle szczęścia.Trzecią szansę na zdobycie nominacji dla Urugwaju otrzymał Álvaro Brechner . Poteraz wystawiony został oparty na faktach dramat. Urugwaj, kiedy pierwszy raz walczył o Oscara, w 1993 roku zdobył nominację, ale późniejzostał zdyskwalifikowany.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Algieria:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Włochy: