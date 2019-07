OFF Festival i kino: Bliżej niż sądzicie

Na festiwalowych scenach pojawiają się artyści, którzy są autorami intrygujących soundtracków, w programie trafiały się również projekcje filmowe i projekty kinem inspirowane. W 2012 roku Barn Owl, A Hawk And A Hacksaw i Tim Hecker grali na żywo muzykę do filmów Wilhelma Sasnala ), Siergieja Paradżanowa ) i Wernera Herzoga ). Na późniejszych edycjach też było bardzo filmowo – Brytyjczycy z Chrome Hoof przygotowali nowy, brawurowy soundtrack do Andrzeja Kondratiuka , Xiu Xiu przyjechali ze swoją reinterpretacją muzyki z, a sam szef festiwalu Artur Rojek w towarzystwie zespołu Kwadrofonik zmierzył się zNic dziwnego, że ludzie kina są regularnymi gośćmi na OFFie – czują się na katowickim festiwalu jak w domu.Bywalcem OFFa jest na przykład laureat Oscara Paweł Pawlikowski – przyznaje i od razu wskazuje, które koncerty ostatnio szczególnie zapadły mu w pamięć. To "staruszkowie z Sun Ra i młode dziewczyny z Sutari". Obecność Pawlikowskiego na OFFie nie może dziwić tych, którzy znają jego filmy. Muzyka pełni w nich nie tylko rysującego emocjonalny kontekst soundtracku, ale często trafia na pierwszy plan, staje się bohaterką filmu, jak było choćby w– odpowiada bez wahania Pawlikowski , zapytany, na ile muzyka przydaje mu się w pracy.– mówi.Długo i zajmująco o swojej przygodzie z OFF Festivalem potrafi opowiadać Andrzej Chyra – wspomina aktor. –– opowiada o swoich muzycznych wyborach Andrzej Chyra Mateusz Kościukiewicz co prawda grał w filmie, ale jego codzienne wybory są z zupełnie innej, alternatywnej półki. Aktor twierdzi, że muzyka jest elementem składowym każdej roli nad którą pracuje. Bywa w sierpniu w Katowicach i zawsze ciepło to wspomina.- mówi. Nie wylicza artystów, którzy na OFFie zrobili na nim szczególne wrażenie, ale określa ich charakter:Klimat jest wyjątkowy, integracja ponad pokoleniami, jakieś dni zawieszone w czasie, poza czasem. Coś bardzo wyjątkowego – tak OFF Festival widzi reżyserskim okiem Małgorzata Szumowska , autorka m.in.Festiwalowy koncert, który szczególnie zapadł jej w pamięci to występ Patti Smith, która zaczarowała Dolinę Trzech Stawów w 2015 roku.– wspomina Szumowska . Nie tylko ją, jak się okazuje.Okazuje się, że reżyserka, podobnie jak Paweł Pawlikowski , nieszczególnie jest zainteresowana grą świateł, dekoracjami i wizualizacjami, ale zwraca uwagę na ludzi.– tłumaczy Małgorzata Szumowska Czy pracując nad filmami szuka inspiracji w muzyce? Okazuje się, że bardzo często.- mówi.