OSCARY: Krótsza ceremonia i nowa kategoria "Popularny film"!

Zmiany w Oscarach. Wygląda na to, że rada zarządzająca Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej wzięła sobie do serca fakt, że ostatnia ceremonia rozdania nagród osiągnęła najniższy wynik oglądalności w historii. Rada rozesłała do członków Akademii list, w którym informuje o nadchodzących nowościach. Co prawda na prezesa ponownie wybrano operatora Johna Baileya , ale pozostałe decyzje rady dotyczące przyszłości Oscarów są cokolwiek rewolucyjne.Po pierwsze: telewizyjna relacja z ceremonii wręczania Oscarów zostanie skrócona. Rada jest "zdeterminowana, by stworzyć zajmujące, trzygodzinne show". Jak zamierza to osiągnąć? Część nagród ma być wręczana podczas przerw reklamowych. Te kategorie nie zostaną jednak wyeliminowane z transmisji: jak czytamy, "zwycięskie momenty zostaną zmontowane i wyświetlone w dalszej części przekazu".Po drugie: Akademia zamierza wprowadzić nową kategorię - "Film popularny". Kryteria kwalifikacji do niej zostaną ujawnione później, ale bez dwóch zdań chodzi tu o przyciągnięcie atrakcyjnych tytułów i ich gwiazd - oczywiście w nadziei podbicia oglądalności ceremonii. Jeśli kategoria zostanie wprowadzona już w przyszłym roku, można zakładać, że sporą szansę na nominację będą miały m.in.czyCiekawe, jak odbije się to na kategorii "Najlepszy film". Czy oznacza to, że niektóre filmy nie będą miały szansy się w niej pojawić? Chwilowo można chyba założyć, że - przynajmniej teoretycznie - filmy będą miały szansę na nominację w obu kategoriach (od premierymówi się przecież o oscarowych szansach filmu). Pytanie tylko, czy obecność kategorii "Film popularny" nie zniechęci członków Akademii do uwzględniania "popularnych" czy "gatunkowych" tytułów w kategorii "Najlepszy film". Czas pokaże.Akademia ogłosiła też, że 92. ceremonia rozdania Oscarów (nie przyszłoroczna, tylko kolejna, zaplanowana na 2020 rok) odbędzie się wcześniej, niż planowano: nie 23, a 9 lutego 2020. Za tą decyzją stoi zapewne uniknięcie sytuacji, w której ceremonia odbywa się późno, pod koniec tzw. "sezonu nagród", co skutkuje wrażeniem "zmęczenia materiału" i oczywistości werdyktu.