OSCARY 2020: Geje i zagubieni nastolatkowie w rywalizacji

Do 37 zwiększyła się liczba krajów, które mają już swoich reprezentantów w rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim zgłosiły się: Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz Boliwia.Słowenia postawiła na wyróżniony przed rokiem na festiwalu w Karlowych Warach Nagrodą Specjalną Jury dramat. Jest to historia 17-letniej dziewczyny próbującej poradzić sobie z żałobą po śmierci matki.to drugi film wyreżyserowany przez Sonję Prosenc , który został wystawiony do oscarowej rywalizacji przez Norwegię. Przed pięcioma laty miała szansę ze swoim debiutem zatytułowanym. Słowenia nie doczekała się do tej pory nominacji.Również po raz drugi spróbuje zdobyć Oscara Rodrigo Bellott . Jego film, który miał swoją premierę na festiwalu Outfest w Los Angeles, został wybrany jako kandydat Boliwii. Przed 16 latu reżyser walczył o statuetkę z filmemjest historią ojca, który na wieść o samobójstwie syna przybywa do Nowego Jorku, by skonfrontować się z chłopakiem nieżyjącego.Boliwia nie ma szczęścia do Oscarów. Do tej pory dziesięciokrotnie zgłaszała swoich kandydatów. Dwa razy została zdyskwalifikowana, a w pozostałych przypadkach nie doczekała się nominacji.Także Bośnia i Hercegowina stawia na osobę, która już raz o Oscara walczyła. Reprezentantem tego kraju został dramaw reżyserii Ines Tanović . Przed czterema laty bezskutecznie walczył o nominację jej. Jest to historia 18-letniego Armana. Chłopak jest niestabilny emocjonalnie i nie potrafi poradzić sobie z faktem, że jest adoptowany.Bośnia i Hercegowina w 2002 roku zdobyła Oscara za filmKraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Rumunia:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Węgry: