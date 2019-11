OSCARY 2020: Los "Bożego Ciała" może zależeć od całej Akademii

3 2 1



Zmiana nazwy kategorii z filmu nieanglojęzycznego na film międzynarodowy nie jest jedyną nowością, jaką przygotował zarząd Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Sam wybór pięciu nominowanych do Oscara tytułów uległ zmianie. Po raz pierwszy w historii na decyzję będą mieli wpływ wszyscy członkowie tej organizacji.Pierwszy etap pozostanie (prawie) bez zmian. Specjalna komisja wytypuje dziesięciu (wcześniej było to dziewięciu) kandydatów do nominacji. Zmiana dotyczy drugiego etapu. Do tej pory o ostatecznym kształcie listy nominowanych decydowała specjalnie wybrana grupa utalentowanych filmowców i aktorów, którzy podczas jednego weekendu na pokazach w Los Angeles, Nowym Jorku i Londynie oglądali filmy wybrane przez komisję i typowali kandydatów do Oscara.W tym roku wszyscy członkowie Akademii będą mogli głosować na swoich kandydatów do nominacji. W dniach 3-5 stycznia na specjalnej platformie streamingowej Academy Screening Room dostępne będą filmy. Każdy członek Akademii będzie mógł je obejrzeć, a potem wziąć udział w głosowaniu.Co ciekawe platforma już działa i są na niej dostępne filmy walczące o Oscary w innych kategoriach. Jest to dość paradoksalna sytuacja. Spora część ważnych członków Akademii protestuje przeciwko możliwości udziału filmów przygotowywanych dla platform streamingowych w walce o statuetki.Polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest. Poniżej przypominamy jego zwiastun: