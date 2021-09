OSCARY 2022: Kosowo wysyła wielkiego zwycięzcę Sundance

Do sześciu wzrosła liczba państw, które wybrały swoich kandydatów do walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Szóstym krajem jest Kosowo.Reprezentantem Kosowa został " Zgjoi ". Film odniósł już na amerykańskiej ziemi ogromny sukces zdobywając trzy najważniejsze nagrody w konkursie międzynarodowym festiwalu Sundance . Pełnometrażowy debiut reżyserski Blerty Basholli jest historią kobiety, której mąż zaginął. Rozkręca więc własny biznes produkcji ajwaru, co nie podoba się mężczyznom z okolicy. Zgjoi " jest ósmym filmem wystawionym do oscarowej rywalizacji przez Kosowo. Żaden z poprzednich kandydatów nie dostał się nawet na skróconą listę do nominacji.Ekwador: " Sumergible Kambodża: " Bodeng sar Kosowo: " Zgjoi Maroko: " Haut et fort Polska: " Żeby nie było śladów Szwajcaria: " Olga