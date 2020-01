Obsada serialowego "Władcy Pierścieni" ogłoszona

Podczas swojej prezentacji na zimowej konferencji Television Critics Association Amazon Studios ogłosiło obsadę ambitnego, wysokobudżetowego widowiska fantasy. Niestety nie ujawniono, kogo będą grać.Gwiazdą obrazu będzie Robert Aramayo , który niedawno przejął tę rolę po Willu Poulterze . Od jakiegoś czasu wiemy też już, że Morfydd Clark wcieli się w Galadrielę. Wcześniej ogłoszono również, że w obsadzie są: Ema Horvath Joseph Mawle (który wcieli się w głównego złoczyńcę serialu).We wtorek poznaliśmy kolejne nazwiska. Oto, kogo jeszcze zobaczymy w serialu: Owain Arthur (uznany aktor teatralny)Tyroe Muhafidin (australijski aktor, który do tej pory grywał jedynie w filmach krótkometrażowych)Sophia Nomvete (odnosząca sukcesy aktorka teatralna)Charlie Vickers (Choć wcześniej mówiło się, że prace nadopóźnią się o kilka miesięcy, by dać scenarzystom czas na przygotowanie zarysu fabuły drugiego sezonu, to teraz dowiedzieliśmy się, że zdjęcia ruszają już w przyszłym miesiącu w Nowej Zelandii. Próby już się rozpoczęły.Szczegóły serialu nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że jego akcja rozgrywać się będzie w Drugiej Erze Słońca. W tym czasie Sauron (ukrywający swoją prawdziwą tożsamość) jako Annatar uwiódł swoją mądrością i hojnością władcą elfów z Eregionu, Celebrimbora. Wspólnie skonstruowali wiele cudów, w tym właśnie Pierścienie Mocy. Później Sauron wykuł w swojej mrocznej kryjówce Jedyny Pierścień. Gdy elfy się o tym dowiedziały, wybuchła wojna, która zakończyłaby się całkowitą klęską wrogów Saurona, gdyby nie nagłe pojawienie się wojsk Numenoru, zamorskiego królestwa ludzi, najpotężniejszego w dziejach tej rasy.Przez kolejne setki lat mroczny władca Mordoru knuł w ukryciu spiski, a Numenor rósł w potęgę. W końcu ludzie zaatakowali Mordor i popełnili najbardziej katastrofalny błąd w swoich dziejach - spętanego Saurona zabrali i uwięzili na swojej wyspie. Tam udało mu się zatruć władców Numenoru jadem pychy, czego konsekwencją była podjęta przez nich próba zdobycia siedziby Valarów. Inwazja zakończyła się przemianą świata i zatopieniem Numenoru. Jednak Druga Era trwała dalej. Jej koniec wyznaczyła wojna z Sauronem ostatniego sojuszu ludzi, elfów i krasnoludów.