Octopus Film Festival po raz siódmy w Gdańsku!

Tegoroczny program festiwalowy jest bogaty w różnorodne sekcje, zarówno te klasyczne, na które widzowie Octopusa co roku chętnie wracają, jak i zaskakujące nowości. Od 6 do 11 sierpnia czekają nas m. in. Konkurs Główny z nagrodą publiczności, międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych Octopus Shorts, retrospektywy twórców oraz filmy z lektorem na żywo. Znajdą się również cykle filmowe, w tym autorski cykl Michała Oleszczyka "SpoilerMaster przedstawia: Poe/Corman", cykl filmów samochodowych, "Horror DIY" z niezależnymi filmami z lat 90., cykl seansów o północy, "VHS Hell" z niekonwencjonalnym kinem klasy B oraz cykl dokumentalny o historii kina. Dla najmłodszych widzów przewidziano pokazy z cyklu Ośmiorniczki, a dla miłośników filmowej wiedzy – warsztaty filmowe.Pełny program można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu:Jednym z głównych gości siódmej edycji Octopus Film Festival i laureatem Atramentowej Macki za całokształt twórczości będzie Lamberto Bava , jeden z najważniejszych włoskich reżyserów lat osiemdziesiątych, twórca " Demonów ", " Ostrza w ciemności ", " Zginiesz o północy " i " Fantaghiro ". Lamberto Bava pochodzi z włoskiej rodziny o wyjątkowych tradycjach kinowych. Jego dziadek, Eugenio Bava , pracował przed wojną jako operator filmowy, a ojciec, Mario Bava , już za życia stał się legendą kina gatunkowego. W ramach wyjątkowego przeglądu podczas tegorocznej edycji Octopusa będzie można zobaczyć siedem filmów ojca i syna – trzy w reżyserii Maria Bavy, trzy w reżyserii Lamberta Bavy i jeden wspólny. Pokazom będą towarzyszyły spotkania z Lambertem Bavą.Dzięki współpracy Octopus Film Festival z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jeden z najbardziej efektownych fragmentów wystawy stałej – hala imitująca uliczkę przedwojennego miasta – zamieni się na jeden wieczór w wyjątkową salę kinową. Odbędzie się w niej pokaz filmu " Bękarty wojny ", czyli drugowojennej fantazji spod ręki Quentina Tarantina , wypełnioną wspaniałymi dialogami i gwiazdorską obsadą.Gdy myślimy o historii filmu gatunkowego, na myśl przychodzi nam przede wszystkim kinematografia amerykańska, a w dalszej kolejności włoska, francuska, hiszpańska, ewentualnie japońska. Rzadko patrzymy w kierunku państw bałtyckich, a oferowały one fascynujące spojrzenie zarówno na lokalną kulturę, jak i na sposoby przetwarzania gatunkowych wzorców. Przez współpracę z litewskim festiwalem Mondo Bizarro podczas Octopus Film Festival zaprezentujemy dwa niezwykłe tytuły: kryminał science fiction " Hotel pod poległym alpinistą " na podstawie tekstu braci Strugackich i oniryczny łotewski horror " Pająk ". Seansom towarzyszył będzie wykład, którego autorem jest Karolis Žukas, programer Mondo Bizarro i Vilnius International Film Festival.Octopus to nie tylko selekcja najlepszego kina gatunkowego – w tym roku ponownie w ramach festiwalu przygotowana została sekcja "Ośmiorniczki" skierowana do najmłodszych widzów. W programie m. in. zestaw filmów krótkometrażowych, a w nim między innymi urocza animacja "Łobuziak" opowiadająca o grupie leśnych przyjaciół czy podwodna historia miłosna " Momo i Lulu " (nagrodzona na tegorocznym Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film), dla starszych dzieci (i ich rodziców) klasyczny " E. T. Stevena Spielberga a dla nastolatków " Zagadka ognia " – skrzyżowanie " Goonies " i " Stranger Things " z bardzo wyrazistymi aktorami młodego pokolenia.To już druga edycja konkursu filmów krótkometrażowych, który z entuzjazmem został przyjęty w 2023 roku. Obecnie zgłoszono ponad 300 filmów z ponad 35 krajów, w tym m.in. z Austrii, Słowacji, Polski, Danii, Portugalii, Włoch, Albanii, Rumunii, Izraela, Iranu, Meksyku, Kolumbii, USA, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Indonezji i nie tylko. W prezentowanych filmach nie zabraknie kreatywności, twórczej odwagi, szaleństwa i wyjątkowego połączenia gatunkowych inspiracji z autorskim pomysłem.