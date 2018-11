Odnaleziony scenariusz Kubricka zostanie zlicytowany

Getty Images © Evening Standard



Przez lata zaginiony scenariusz Stanleya Kubricka zatytułowanyzostanie zlicytowany na aukcji, która odbędzie się w Nowym Jorku 20 listopada. Specjaliści spodziewają się, że zostanie sprzedany za około 20 tysięcy dolarów.Scenariusz został odkryty przez Nathana Abramsa, badacza twórczości legendarnego reżysera. Tekst okazał się praktycznie kompletny i gotowy do zekranizowania. Kubrick napisał go w duecie z Calderem Willinghamem w 1956 roku na podstawie noweli Stefana Zweiga opublikowanej po raz pierwszy w 1911 roku. To rozgrywająca się w sanatorium historia namiętności i cudzołóstwa: przystojny mężczyzna zaprzyjaźnia się z 10-letnim chłopcem. W ten sposób chce się dobrać do jego zamężnej matki. Akcja oryginału rozgrywa się w Austrii, ale Kubrick przeniósł wydarzenia do Ameryki lat 50.Na tekście widnieje stempel MGM i data 24 października 1956 roku. Studio MGM nie jest jednak pewne, czy posiada prawa do tekstu i obecnie "zgłębia temat". Na pewno nie posiadają go natomiast spadkobiercy Kubricka Obecnym właścicielem odnalezionej kopii tekstu jest nominowany do Oscara kompozytor Gerald Fried , przyjaciel i były współpracownik reżysera., powiedział Fried . Dodał też, pół-żartem, pół-serio: