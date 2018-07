Odkryto gotowy do realizacji scenariusz Kubricka

Getty Images © Evening Standard



Czyżby filmografia Stanleya Kubricka mogła powiększyć się? Jest na to szansa, ponieważ niedawno Nathan Abrams, badacz reżysera, podczas prac nad nową książką o nim natknął się na kompletny scenariusz. Chodzi o, który Kubrick miał wyreżyserować dla MGM. Scenariusz napisał we współpracy z pisarzem Calderem Willinghamem.O tym, że Kubrick pracował nad tym filmem, oczywiście wszyscy wiedzą. Jednak do tej pory sądzono, że projekt upadł, ponieważ reżyser nie był w stanie dokończyć scenariusza. Tymczasem Abrams odkrył ponad 100-stronicową wersję, która jest praktycznie kompletna i po niewielkich uzupełnieniach mogłaby w każdej chwili zostać zrealizowaną.Co ciekawe, na tekście widnieje stempel MGM i data 24 października 1956 roku, więc wytwórnia była świadoma tego, że Kubrick może film nakręcić. Zagadką pozostaje więc to, dlaczego tak się nie stało. Być może powodem tego był fakt, że Kubrick jednocześnie pracował naddla United Artists, co stało w sprzeczności z kontraktem, jaki miał z MGM. Sam Abrams uważa jednak, że studio przestraszyło się tematu, który w czasach wciąż obowiązującego kodeksu Haysa, można było uznać za bardzo ryzykowny. Była to bowiem historia namiętności i cudzołóstwa rozgrywająca się w sanatorium. To tam przystojny mężczyzna zaprzyjaźnia się z 10-letnim chłopcem. W ten sposób chce się dobrać do jego zamężnej matki.miał być ekranizacją noweli Stefana Zweiga opublikowanej po raz pierwszy w 1911 roku. Tekst został kilkakrotnie zekranizowany, m.in. przez współpracownika Kubricka Andrew Birkina w 1988 roku. W tej wersji w głównych rolach wystąpili Klaus Maria Brandauer