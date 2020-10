Dżafar z "Aladyna" jako przeciwnik Black Adama?

Powiększa się obsada widowiska " Black Adam ". U boku Dwayne'a Johnsona zagra Sarah Shahi (" Miasto na wzgórzu "). Szansę na występ w filmie ma też znany z " Aladyna Shahi wcieli się w panią profesor, która jest członkinią ruchu oporu w państwie Kahndaq. Kenzari negocjuje z kolei rolę czarnego charakteru - postaci znanej jako Sabbac.Sabbac - dorównujący mocą samemu Shazamowi potężny demon - to postać, która zadebiutowała w komiksach jeszcze w latach 40. Kenzari ma jednak wcielić się w jego nowszą wersję: Ishmaela Gregora, który wytropił oryginalnego gospodarza Sabaka i przejął jego moce. Black Adam " jest spin-offem widowiska " Shazam! ". Tytułowy bohater to jeden z największych przeciwników Shazama. Początkowo był jego jednoznacznie złym przodkiem ze starożytnego Egiptu. Z czasem postać zaczęła być prezentowana jako antybohater, który próbuje oczyścić swoje imię.Reżyseruje Jaume Collet-Serra . W obsadzie są również Noah Centineo Aldis Hodge . Zdjęcia do filmu mają ruszyć wiosną 2021.