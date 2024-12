Odważny ruch marketingowy. Sony podzieliło się pierwszymi 8 minutami filmu "Kraven Łowca"

Zobaczcie pierwsze 8 minut filmu "Kraven Łowca"

Być może to wcale niegłupi pomysł. Celem działania Sony było oddanie fragmentu filmu do rąk potencjalnych widzów bez dodatkowych upiększeń czy marketingowych wspomagaczy, tak by ci sami zdecydowali, czy mają ochotę na " Kravena " wybrać się do kina. Jest to na pewno oznaka wiary w jakość własnego filmu - udostępniony wstęp ma za zadanie odwrócić negatywny nastawienie fanów, z którym studio spotykało na przestrzeni ostatnich tygodni. To z kolei wynikało nie tylko z kiepskiej jakości całego mikro-uniwersum, do którego należą też " Venom " czy " Morbius ", ale długotrwałych opóźnień (wynikających ze strajku scenarzystów, a potem decyzji studia) oraz intensywnych dokrętek, które w tym przemyśle rzadko kiedy są symptomem udanego dzieła. Zwiastuny filmu także zostały zmasakrowane przez komentujących, którzy stracili wiarę w komiksowe produkcje od Sony.W zmianę nastawienia fanów wierzy także sam reżyser J.C. Chandor , który w niedawnym wywiadzie dla ComicBook starał się namówić komiksiarzy na tłumną wyprawę do kin.- prosił reżyser.Przypomnijmy, że w filmie " Kraven Łowca Aaron Taylor-Johnson wciela się w tytułowego bohatera – mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem ( Russell Crowe ), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających. Kraven Łowca " kosztował wytwórnię Sony aż 130 milionów dolarów - to więcej niż " Morbius ", " Madame Web " oraz dowolna z części " Venoma ". Sytuacja producentów nie jest łatwa. Portal World of Reel spekuluje, że w weekend otwarcia film nie zarobi więcej niż 20 milionów. Pytanie, czy decyzja Sony o wyemitowaniu pierwszych scen filmu w wolnym internetowym dostępie wpłynie na te przewidywania, zostaje zawieszone do czasu 15 grudnia.