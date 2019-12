Oficjalnie! "Shazam! 2" w 2022 roku

Warner Bros. kontynuuje uaktualnianie swoich planów dystrybucyjnych. W czwartek oficjalnie zostało potwierdzone, że do kin trafi. Widowisko ma już nawet wyznaczoną datę premiery. W Stanach zadebiutuje 1 kwietnia 2022 roku.Oznacza to, żebędzie jednym z trzech filmów inspirowanych bohaterami DC Comics, które Warner Bros. szykuje na rok 2022. Pozostałymi dwoma są:(1 lipca) i(16 grudnia).trafi do kin zaledwie cztery miesiące po tym, jak swoją premierę będzie miał spin-offWarner Bros. i MGM zmienili również plany dotyczące kinowej Anne Hathaway . Obraz miał pierwotnie trafić do kin w czerwcu 2021 roku. Nowa data amerykańskiej premiery to 14 stycznia 2022 roku. Czerwcowe miejsce WB zarezerwowało już dla innego filmu, ale jego tytuł nie został na razie ujawniony.