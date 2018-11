Oficjalnie! Będzie reboot/sequel "Przystanku Alaska"

Faniradujcie się! Po latach rzucanych przez różne osoby aluzji mamy oficjalne potwierdzenie. Stacja CBS szykuje reboot serialu. Będzie to w zasadzie sequel.Współtwórca oryginału, Joshua Brand , jest w trakcie przygotowywana scenariusza. W obsadzie z całą pewnością pojawi się jedna z gwiazd Rob Morrow . Ponownie wcieli się on w postać dr. Joela Fleischmana, który wraca do Cicely na Alasce na pogrzeb zmarłego przyjaciela. Będzie to dla niego okazja odnowienia znajomości z dawnymi mieszkańcami miasteczka i poznania kilku nowych twarzy.emitowany był w latach 1990-1995. W tym czasie serial 27 nagród, w tym Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego. Show cieszył się również dużą popularnością również w Polsce, gdzie przez długi czas były organizowane zloty fanów