Aktor znany ze "Squid Game" usłyszał wyrok za wykroczenie na tle seksualnym

Aktor znany ze "Squid Game" skazany za przestępstwo na tle seksualnym

O czym opowiada "Squid Game"? Zobacz zwiastun

Oskarżenia wobec Oh Yeong-Su sięgają 2022 roku. Wówczas to koreańska agencja informacyjna Yonhap ujawniła, że w 2007 roku miał on obejmować i pocałować w policzek kobietę, która nie życzyła sobie tego rodzaju kontaktu. Sąd skazał aktora na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Zarekomendował mu także udział w 40-godzinnym programie terapeutycznym dla skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Oh Yeong-Su twierdzi, że chwycił dłoń powódki, aby pomóc jej przejść podczas spaceru wokół jeziora.– skomentował. Squid Game " to jeden z największych hitów platformy Netflix. Pierwszy sezon zadebiutował na platformie jesienią 2021 roku. Premiera drugiego zapowiedziana jest na ten rok. Zobaczcie zwiastun:456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno - wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię "tradycyjnych" dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć. Komu uda się wygrać w tę okrutną grę i jaki, tak naprawdę, jest jej cel?