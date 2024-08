Ojciec i syn poprowadzą nadchodzącą galę Emmy?

Kto poprowadzi tegoroczną ceremonię Emmy?

Dla wielu może to być niemałe zaskoczenie. W 2020 roku Eugene Levy Dan Levy przeszli do historii jako pierwszy duet ojca i syna, który sięgnął po statuetkę Emmy w tym samym roku. Obecnie są gotowi na zapisanie się na jej kartach ponownie - wierząc doniesieniom dziennikarzy, sympatyczna para ma poprowadzić tegoroczną ceremonię (ponownie - pierwszy raz w takiej konfiguracji w historii nagród). Dan Levy zasłynęli przede wszystkim nadzorowanym przez siebie serialem komediowym " Schitt's Creek ". Ich dzieło zdobyło dwa Złote Globy , dwie Satelity i dziewięć nagród Emmy , rozbijając bank telewizyjnych statuetek w 2020 roku. Obaj zaczynali jednak od aktorstwa; starszy w telewizji (choć wszyscy kojarzycie go pewnie jako ojca Jima w " American Pie "), młodszy w hicie wulgarnej komedii "Harold i Kumar: Spalone święta". Do dziś poza działalnością scenariopisarską często grają w projektach - zarówno własnych, jak i cudzych.Duet ojciec-syn w USA szeroko znany jest ze swojego komediowego potencjału. W 2020 roku prowadzili także ceremonię SAG, a ich monolog otwierający żył potem własnym życiem na platformach social-mediowych. Deadline dodaje, że negocjacje w sprawie ich występu wciąż trwają i nie jest to jeszcze przesądzona sprawa - zdaje się jednak, że wola na jej domknięcie znajduje się po obu stronach.