Nagrody Emmy 2024: "Szōgun" ma już 14 statuetek. A najważniejsze nagrody za tydzień

"Szōgun" wielkim faworytem Nagród Emmy 2024

Benj Pasek, Justin Paul, Marc Shaiman, Scott Wittman



Po dwóch ceremoniach wielkim wygranym jest serial. Zdobył bowiem już. Wśród nich znalazły się statuetki dlaza gościnny występ w serialu dramatycznym, za kostiumy, charakteryzację i scenografię.Za udany mogą ten weekend uznać również twórcy serialu. Po dwóch galach ma on na swoim koncie już. Wśród nich są dwie nagrody za gościnne występy w serialu komediowym. Otrzymali je. Doceniono również dźwięk, montaż i zdjęcia.Na razie na podium znajduje się również program. Ma on na swoim koncieWielkim wydarzeniem było zdobycie Emmy przez duet Justin Paul statuetkę za piosenkę do serialu. Tym samym dołączyli do ekskluzywnego grona, czyli zdobywcą wszystkich czterech najważniejszych nagród amerykańskiej branży rozrywkowej. Oscara mają za " La La Land ", a nagrody Tony i Grammy za "Dear Evan Hansen" i " Króla rozrywki ".Ogólnie tegoroczne Nagrody Emmy są niezwykle udane dla marek Disneya. Stacja FX ma już 27 wyróżnień, Disney+ dziewięć, a ABC, National Geographic i Hulu po siedem.Platforma Netflix zdobyła na razie 18 statuetek, a Apple+ - 15.