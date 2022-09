Nagrody Emmy 2022 (Dzień 2) dla "Stranger Things" i "Euforii"

"Stranger Things", "Euforia" i "Biały Lotos" na czele stawki

W niedzielę odbyła się druga z trzech ceremonii wręczenia tegorocznych nagród Emmy . Tym razem uhonorowano twórców filmów i miniseriali oraz przyznano wyróżnienia w kategoriach technicznych i mniej ważnych, jeśli chodzi o seriale fabularne.Na razie tegoroczne nagrody Emmy nie mają jasnego faworyta. Aż trzy seriale zdobyły w niedzielę po pięć statuetek. Dołączyły one do "Adele: One Night Only" i " The Beatles: Get Back ", które po pięć statuetek otrzymały w sobotę.Pierwszym z trójki najbardziej obsypanych nagrodami w niedzielę jest netfliksowe " Stranger Things ". Wyróżniono go m.in. za montaż dźwięku.Pięć nagród otrzymała też produkcja HBO " Euforia ". Colman Domingo otrzymał statuetkę za występ gościnny. Serial nagrodzono też za zdjęcia i charakteryzację.Również pięć statuetek powędrowało do twórców serialu HBO " Biały Lotos ". Nagrodzono go m.in. za zdjęcia i muzykę.Niewiele gorzej wypadło " Squid Game ". Koreański hit Netfliksa zdobył cztery statuetki, w tym dla Lee You-mi dla najlepszej aktorki w występie gościnnym w serialu dramatycznym.Trzy nagrody zdobył też serial " Zbrodnie po sąsiedzku ". Jedną z nich otrzymał Nathan Lane . Była to jego pierwsza nagroda Emmy mimo licznych nominacji w przeszłości.Komediowy " Barry " otrzymał także trzy wyróżnienia. Nagrodzono go m.in. za montaż i montaż dźwięku.Za najlepszy film telewizyjny uznano produkcję Disney+ " Chip i Dale: Brygada RR ".Po dwóch ceremoniach wśród stacji i platform numerem jeden jest HBO i HBO Max, których tytuły otrzymały w sumie 25 statuetek. Niewiele gorzej sprawuje się Netflix. Ma bowiem na swoim koncie już 23 nagrody. Trzecie miejsce dzielą między siebie Disney+, Hulu i NBC z sześcioma statuetkami.Pełną listę nagrodzony drugiego dnia znajdziecie TUTAJ