Koordynatorzy scen intymnych są głosem aktorów, mówi Olivia Cooke

Temat pracy nad scenami intymnymi na planach filmowych powraca jak bumerang. W wywiadzie dla The i Paper nową perspektywę na to zagadnienie pokazała aktorka Olivia Cooke ("Ród smoka", "Player One"), wskazując, jak w przemyśle filmowym mówi się o osobach, które głośno mówią o swoich potrzebach i o tym, co im się nie podoba.
Olivia Cooke mówi o kręceniu scen intymnych w kinie
Zdaniem aktorki samo kręcenie takich scen naraża aktora na sytuacje wrażliwe i pełne niepewności
. To trudne doświadczenie, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają i nie mają słownictwa, aby powiedzieć, z czym nie czują się komfortowo
, wskazuje.
Cooke Getty Images © Jamie McCarthy
uważa, że o swoich potrzebach trudniej mówić kobietom – według jej słów stawianie granic skutkuje nadaniem łatki "trudnej do współpracy"
. W tym względzie ma pomóc właśnie koordynator intymności – dobry koordynator wyczuje wahanie i stanie się twoim głosem
. – Niesamowite jest dla mnie to, że ludzie musieli po prostu przebrnąć przez te sceny, zanim obecność koordynatora stała się standardem
– wskazała.
Praca nad scenami intymności potrafi być wymagającym zadaniem. Cooke
opowiada, że jeśli zdjęcia nie zostaną dobrze przeprowadzone, aktorka czuje, jakby ktoś zabrał cząstkę mnie
. Według niej takie sceny są potrzebne, ponieważ służą projektowi – pokazują intymność, pasję jako integralną część pokazania ludzkich doświadczeń
.
Skąd znamy Olivię Cooke? Olivia Cooke
to brytyjska aktorka znana z takich filmów jak "Earl i ja, i umierająca dziewczyna
", "Player One
" czy "Sound of Metal
". Ostatnio mogliśmy ją oglądać w serialu "Ród smoka
", którego trzeci sezon będzie miał w przyszłym roku.
Na ekrany trafił właśnie nowy miniserial z udziałem aktorki, "Ta dziewczyna
". W obsadzie również Robin Wright
, Waleed Zuaiter
i Laurie Davidson
.
Zwiastun serialu "Ta dziewczyna"