Opłacalne "Zbrodnie Grindelwalda" w kinach na świecie

Świat nie poszedł w ślady Stanów Zjednoczonych i bardzo ciepło przywitał drugą część. Obraz zarobił w weekend. Kolejne 31 zarobił w środę i czwartek, więc łącznie ma już na koncie 191 milionów dolarów. Jest to wynik o 3% lepszy od uzyskanego w tych samych krajach, w tym samym czasie przez część pierwszą.pojawiły się w kinach w 79 krajach świata. W 18 z nich zanotowały najlepszy wynik otwarcia spośród wszystkich filmów cyklu Wizarding World. W 43 krajach zadebiutowały lepiej niż. Zaś w 30 krajach zanotowały najlepsze otwarcie filmu Warner Bros. w tym roku.Jednak dwa największe rynki rozczarowały.doznały bolesnej porażki w Chinach. Po pierwsze, obraz zanotował otwarcie słabsze od prognozowanego - 37,5 mln dolarów (spodziewano się wyniku powyżej 40 milionów). Po drugie, nie udało się wywalczyć pozycji lidera.pozostał daleko z przodu. W Wielkiej Brytaniico prawda zajęły pierwsze miejsc, ale uzyskały tylko 16,3 mln dolarów, co jest otwarciem o 17% niższym odInnymi ważnymi rynkami dlaokazały się: Niemcy (12,8 mln dolarów), Rosja (12,1 mln), Korea Południowa (11,8 mln), Francja (11,7 mln), Włochy i Brazylia (po 6,9 mln), Australia (6,7 mln) oraz Meksyk (6,2 mln). Po pięciu dniach globalny wynik widowiska wynosi 253,2 mln dolarów. Dzięki temu łączne wpływy obu częściprzekroczyły miliard.Na drugiej pozycji znalazł sięz wynikiemTak wysoka pozycja jest wyłącznie zasługą Chin. Komiksowe widowisk zarobiło tam kolejne 51,3 mln dolarów, co jest czwartym najlepszym wynikiem drugiego weekendu dla zagranicznej produkcji wyświetlanej w Chinach. Łącznie na konciejest 205,4 mln dolarów. Spośród wszystkich produkcji komiksowych lepszymi wynikami mogą pochwalić się tam tylko druga i trzecia częśćJuż wkrótce produkcja Sony powinna zostać piątą premierą roku, której zagraniczne wpływy przekroczą 600 milionów dolarów (obecnie 570,5 mln). Globalnie w ciągu najbliższych kilku dni pokona(791 mln dolarów) i awansuje do pierwszej piątki najbardziej kasowych produkcji 2018 roku (obecnie ma 780,5 mln).Bardzo mocno na trzecim miejscu trzyma się. Weekendowe wpływy wyniosły. Muzyczna produkcja rewelacyjnie radzi sobie w Korei Południowej. Przed tygodniem zanotowała tam 44-procentowy wzrost wpływów, w tym tygodniu jeszcze ten wynik poprawiła - o 2% - zgarniając 7,3 mln dolarów. Z Japonii pochodzi 3,5 mln dolarów, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z wynikami poprzedniego weekendu. Innymi ważnymi rynkami są: Wielka Brytania (3,9 mln dolarów), Francja (3,1 mln), Australia (2,9 mln), Niemcy (2,8 mln), Hiszpania (2,6 mln) i Brazylia (2,2 mln).Czwarte miejsce zajęła nowość z rynku chińskiego - komedia(A Cool Fish). Podczas pierwszego weekendu zarobiłaPierwszą piątkę kompletuje, który w mijającym tygodniu nie trafił do kolejnych krajów. Zarobił więc w 23 państwach, najlepiej wypadając w Wielkiej Brytanii (3,4 mln) i Brazylii (1,5 mln).