Dreszczowiec o Aryjskiej Księżniczce bez reżyserki. Andrea Arnold rezygnuje z "Featherwood"

źródło: Getty Images
autor: Robin Marchant
Ciemne chmury zebrały się nad "Featherwood" – opartym na faktach thrillerze o informatorce FBI wywodzącej się z działającego na terenie Teksasu Aryjskiego Braterstwa ze Scarlett Johansson w roli głównej. Jak podaje blog World of Reel, Andrea Arnold, która miała wyreżyserować film, zrezygnowała.

"Featherwood" bez reżyserki


Arnold była mocno zaangażowana w przygotowania do produkcji "Featherwood" – zajmowała się m.in. szukaniem lokacji do zdjęć, które miały rozpocząć się jeszcze we wrześniu. O wycofaniu się reżyserki z projektu poinformowała Johansson w wywiadzie z Indie Wire. Przyczyny decyzji reżyserki nie są znane.

GettyImages-2177499510.jpg Getty Images © Andreas Rentz
Andrea Arnold podczas ubiegłorocznego festiwalu w Zurychu

Przypomnijmy: Podstawą napisanego przez Neda Bensona scenariusza jest opublikowany w "Dallas Morning News" cykl sześciu artykułów autorstwa Scotta Farwella. Uzależniona od heroiny Carol Blevins, nazywana aryjską księżniczką, w trakcie trwającego sześć lat dochodzenia w sprawie działającego na terenie Teksasu Aryjskiego Braterstwa (Aryan Brotherhood of Texas) stała się najważniejszą informatorką FBI. Jej działania pozwoliły zapobiec kilku morderstwom i przyczyniły się do skazania 13 członków grupy.  O roli tej mówiło się, że może mieć oscarowy potencjał.

Skąd znamy Andreę Arnold? Zobacz zwiastun filmu "Bird"


Andrea Arnold to brytyjska reżyserka, scenarzystka i producentka, laureatka Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski za "Osę". W swoim dorobku ma też takie tytuły jak "Red Road", "Fish Tank", "Wichrowe wzgórza", "American Honey" czy "Krowa". Aktualnie jej filmografię zamyka prezentowany na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes dramat "Bird" z Nykiyą Adams, Barrym KeoghanemFranzem Rogowskim w rolach głównych. Przypominamy zwiastun:


