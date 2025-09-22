Dreszczowiec o Aryjskiej Księżniczce bez reżyserki. Andrea Arnold rezygnuje z "Featherwood"

Ciemne chmury zebrały się nad "Featherwood" – opartym na faktach thrillerze o informatorce FBI wywodzącej się z działającego na terenie Teksasu Aryjskiego Braterstwa ze Scarlett Johansson w roli głównej. Jak podaje blog World of Reel, Andrea Arnold, która miała wyreżyserować film, zrezygnowała.
"Featherwood" bez reżyserkiArnold
była mocno zaangażowana w przygotowania do produkcji "Featherwood
" – zajmowała się m.in. szukaniem lokacji do zdjęć, które miały rozpocząć się jeszcze we wrześniu. O wycofaniu się reżyserki z projektu poinformowała Johansson w wywiadzie z Indie Wire. Przyczyny decyzji reżyserki nie są znane.
Andrea Arnold podczas ubiegłorocznego festiwalu w Zurychu
Przypomnijmy: Podstawą napisanego przez Neda Bensona
scenariusza jest opublikowany w "Dallas Morning News" cykl sześciu artykułów autorstwa Scotta Farwella. Uzależniona od heroiny Carol Blevins, nazywana aryjską księżniczką, w trakcie trwającego sześć lat dochodzenia w sprawie działającego na terenie Teksasu Aryjskiego Braterstwa (Aryan Brotherhood of Texas) stała się najważniejszą informatorką FBI. Jej działania pozwoliły zapobiec kilku morderstwom i przyczyniły się do skazania 13 członków grupy.
O roli tej mówiło się, że może mieć oscarowy potencjał.
Skąd znamy Andreę Arnold? Zobacz zwiastun filmu "Bird"Andrea Arnold
to brytyjska reżyserka, scenarzystka i producentka, laureatka Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski za "Osę
". W swoim dorobku ma też takie tytuły jak "Red Road
", "Fish Tank
", "Wichrowe wzgórza
", "American Honey
" czy "Krowa
". Aktualnie jej filmografię zamyka prezentowany na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes dramat "Bird
" z Nykiyą Adams
, Barrym Keoghanem
i Franzem Rogowskim
w rolach głównych. Przypominamy zwiastun: