Oscary 2019: Bośnia i Czarnogóra dołączają do walki

Do 46 wzrosła liczba państw, które deklarują walkę o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ostatnim czasie swoich kandydatów ogłosiły: Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra.Po raz trzeci Bośnię i Hercegowinę reprezentować będzie reżyserka Aida Begić . Tym razem do wyścigu wystawiony został nakręcony po turecku i arabsku, który miał swoją światową premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Dubaju.Dwa wcześniejsze filmy reżyserki ubiegające się o nominację to:. Nie zyskały one jednak uznania członków Akademii. Bośnia i Hercegowina ma na swoim koncie jednego Oscara, wywalczonego 18 lat temu ().Po rocznej przerwie do oscarowej rywalizacji powraca Czarnogóra. Kandydatem tego kraju został zrealizowany po serbsku dramat. Jest to piąty film walczący o pierwszą w historii Czarnogóry oscarową nominację.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Austria:Belgia:Białoruś:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Izrael:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Paragwaj:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania: