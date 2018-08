Oscary 2019: Rumunia walczy o pierwszą nominację

Rumunia jest drugim krajem, który ogłosił, jaki obraz wystawia do wyścigu po Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Wybór padł na zdobywcę Kryształowego Globusa na tegorocznym festiwalu w Karlowych Warach Obraz opowiada historię współczesnego reżysera teatralnego, który planuje odtworzyć scenę ludobójstwa dokonanego przez wojska rumuńskie w Odessie na tamtejszych Żydach. Oryginalny tytuł jest cytatem z wypowiedzi członka rumuńskich władz w latach 40., który miał powiedzieć, że nie obchodzi go to, czy historia zapamięta Rumunów jako barbarzyńców.Jest to drugi film reżyser Radu Jude , który ubiega się o nominację. Pierwszym było. W sumie jest to 33 film wystawiony do oscarowego wyścigu przez Rumunię. Nigdy nie wywalczyła ona nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Białoruś:Rumunia: