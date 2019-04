Oscary 2020: Netflix może odetchnąć z ulgą i walczyć o nagrody

Getty Images © Christopher Polk



W Los Angeles odbyło się doroczne zebranie zarządu Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, podczas którego zmieniono regulamin przyznawania Oscarów . Na szczęście dla platformy Netflix, przepisy dotyczące kwalifikacji filmów fabularnych pozostały bez zmian. To zaś oznacza, że platforma znów będzie mogła walczyć o statuetki wprowadzając filmy na ogólnodostępnych płatnych pokazach do kin w hrabstwie Los Angeles na okres minimum jednego tygodnia.Nie oznacza to jednak ostatecznego rozwiązania kwestii tego, czy produkcje Netfliksa przynależą do kategorii filmów kinowych czy też raczej należy uznać je za produkcje telewizyjne, dla których właściwymi nagrodami są Emmy a nie Oscary. Akademia przyznaje, że jej członkowie będą się problemem w przyszłości zajmować, ponieważ organizacja wspiera doświadczenie, jakim jest oglądanie filmów na sali kinowej.Akademia dokonała jednak kilku innych zmian, które wejdą w życie przed rozpoczęciem tegorocznego wyścigu oscarowego.Kategoria najlepszy film nieanglojęzyczny będzie teraz nazywać najlepszy film międzynarodowy.Usunięto zapis mówiący o tym, że w roku kalendarzowym musi trafić do kin co najmniej osiem pełnometrażowych animacji, by Oscar w tej kategorii mógł być przyznany.Rozszerzono zakres osób, które będą mogły brać udział w procesie wyłaniania nominacji w kategoriach krótkometrażowych oraz pełnometrażowej animacji.Skrócona lista kandydatów do nominacji w kategorii film międzynarodowy została poszerzona z dziewięciu do dziesięciu. Siedem z nich wybierze tzw. Phase I International Feature Film Committee, trzy kolejne tzw. Feature Film Award Executive Committee.Do pięciu zwiększono liczbę nominacji w kategorii najlepsza charakteryzacja. Z siedmiu do dziesięciu zwiększona została skrócona lista kandydatów do tej nagrody.Krótkometrażowe animacji i filmy fabularne teraz będą mogły walczyć o Oscary, jeśli ich pokazy kinowe odbywały się w kinach w hrabstwie Los Angeles lub też w mieście Nowy Jork. Do tej pory liczyło się tylko hrabstwo LA.