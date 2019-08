Oscary 2020: Wojenny "Shindisi" kandydatem Gruzji

Gruzja jest drugim krajem, który ma już swojego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (oficjalna nazwa tej kategorii została zmieniona na Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy). Wybór padł na dramat wojennyopowiadający historię grupy żołnierzy podczas konfliktu Gruzji z Rosją w 2008 roku. Obraz będzie miał swoją premierę w sierpniu.Jest to drugi film reżysera Dito Tsintsadzeg o, który ma szansę na statuetkę. Pierwszym był 11 lat temu, który jednak nie został doceniony przez członków Akademii.Gruzja ma w swojej historii jako niezależny kraj jedną nominację Oscara . Zdobyła ją, kiedy po raz pierwszy wzięła udział w walce o statuetkę, zaKraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Gruzja: