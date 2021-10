Oscary 2022: Chorwacja wystawia dramat pokazywany na WFF

Chorwacja została 26. krajem, który zgłosił już swojego kandydata do oscarowej nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Reprezentantem został dramat " Tereza37 ", który przed rokiem można było oglądać na Warszawskim Festiwalu Filmowym.Tytułową bohaterką filmu jest mieszkanka Spitu, która właśnie po raz czwarty poroniła. Podczas wizyty u ginekologa, lekarka żartuje, że być może Teresa powinna spróbować zajść w ciążę z innym partnerem. Ta uwaga wstrząśnie jej monotonnym życiem i sprawi, że Teresa zacznie kwestionować swoje małżeństwo, relacje z rodziną i ludźmi wokół niej.Od czasu uzyskania niepodległości Chorwacja regularnie uczestniczy w wyścigu oscarowym. Żaden z wysłanych filmów nie znalazł się jednak nawet na skróconej liście do nominacji. " Tereza37 " jest drugim filmem reżysera Danilo Šerbedžijy . Pierwszym był dekadę temu " Sedamdeset i dva dana ".Do tej pory do rywalizacji oscarowej zgłosiły się następujące kraje:Albania: "Dy luanë drejt Venecias"Armenia: "Si le vent tombe"Chorwacja: "Tereza37"Ekwador: "Sumergible"Grecja: "Digger"Hiszpania: "Szef roku"Holandia: "Do Not Hesitate"Irlandia: "Foscadh"Izrael: "Vayehi Boker"Kambodża: "Bodeng sar"Kanada: Les oiseaux ivresKirgistan: "Shambala"Kolumbia: "Memoria"Korea Południowa: "Mo-ga-di-syu"Kosowo: "Zgjoi"Maroko: "Haut et fort"Niemcy: "Jestem twój"Peru: "Manco Cápac"Polska: "Żeby nie było śladów"Serbia: "Oaza"Słowenia: "Sanremo"Somalia: "Guled & Nasra"Szwajcaria: "Olga"Tajwan: "Pu bu"Ukraina: "Złe drogi"Węgry: "Post Mortem"