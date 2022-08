Oscary 2023: Szwajcaria stawia na intymny dramat

Zwiastun filmu "Kawałek nieba"



OSCARY 2023: Zgłoszeni kandydaci



Wyścig po Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy powoli się rozpędza. Po Irlandii swojego kandydata ogłosiła Szwajcaria. Kraj reprezentować będzie " Kawałek nieba ".Film miał swoją premierę na tegorocznym Berlinale . Został zauważony przez jury, które postanowiło przyznać mu Srebrnego Niedźwiedzia jako specjalne wyróżnienie. Był również prezentowany w konkursie głównym Nowych Horyzontów Akcja filmu rozgrywa się na alpejskiej prowincji. Młoda samotna matka wiąże się z zatrudnionym do pomocy w gospodarstwie przybyszem z zewnątrz. Sprawy skomplikują się, kiedy okaże się, że Marco jest chory. Anna postanawia przy nim trwać...Dwa filmy reprezentujące Szwajcarię zdobyły dotąd Oscara. Były to: " Przekątna gońca " i " Podróż nadziei ". Ta druga wygrana okazała się pechowa. Od niej bowiem żaden kandydat Szwajcarii nie znalazł się w gronie nominowanych do statuetki.Lista skrócona kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawierająca 15 tytułów zostanie ogłoszona 21 grudnia. Pięciu nominowanych poznamy 24 stycznia 2023 roku.Irlandia: " An Cailín Ciúin Szwajcaria: " Kawałek nieba