Oscary 2024: 56 filmów nie spełniło warunków inkluzywności. W tym dwa Marvele

265 filmów w walce o najważniejszego Oscara

Akademia opublikowała listę filmów, które mogą walczyć o Oscara w najważniejszej kategorii. Liczy ona 265 tytułów. A to oznacza, żeWszystko przez przyjęte kilka lat temu zmiany w regulaminie, które zostały wymuszone przez kontrowersje podsumowane hasztagiem. Reguły zmieniono w 2020 roku, stopniowo zaczęto je wprowadzać w 2022 roku, a od tego roku funkcjonują już w pełni.Zgodnie z nowymi przepisami,Standardy te prezentujemy w dalszej części newsa.Co ciekawe, osoby sfrustrowane kulturą "woke", mogą być zaskoczone tym, które filmy nie spełniły nowych standardów Akademii. Są wśród nich dwa filmy Marvela (oraz), koncertowy, a także(film musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków, aby można było uznać standard za wypełniony)- przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub znaczącej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie- przynajmniej 30% aktorów w drugoplanowych i epizodycznych rolach musi reprezentować co najmniej dwie spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące- główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące(film musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków)- casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz: co najmniej dwa z powyższych działów powinny być kierowane przez osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące- co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną- co najmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinny reprezentować mniejszość rasową lub etniczną- co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące(filmy muszą spełniać oba poniższe warunki)- duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme zaś małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z powyższych grup- studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłysząceStudio lub firma producencka muszą mieć w zespołach zajmujących się reklamą, dystrybucją, PR-em co najmniej kilka osób na kierowniczych stanowiskach, które reprezentują poniższe grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące