Oscary 2025: Dokument o umieraniu kandydatem Urugwaju

Kandydatek Urugwaju do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego został. To dokument, który w dystrybucji kinowej u siebie w ojczyźnie pojawił się trzy tygodnie temu, jednak jego światowa premiera miała miejsce w marcu ubiegłego roku na festiwalu w Maladze. Hay una puerta ahí " opowiada o rodzącej się przyjaźni pomiędzy dwoma mężczyznami. Jeden z nich pomaga drugiemu umrzeć.Urugwaj regularnie wystawia kandydatów do Oscara od początku tego stulecia. Kraj ten jednak nie ma szczęścia do tej nagrody. Wciąż żaden z jego kandydatów nie wywalczył choćby nominacji.Austria: " Kąpiel diabła Irlandia: " Kneecap Łotwa: " Straume Tajwan: " Lao hu li Urugwaj: " Hay una puerta ahí