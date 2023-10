Oto 5 najlepszych seriali fantasy na Prime Video [RANKING]

The Legend of Vox Machina

Czy są na sali fani " Dungeons & Dragons "? Kiedy Zło w postaci niepokonanego i budzącego grozę smoka Brimscythe'a zagraża bezpieczeństwu królestwa, ostatnią nadzieją są oni: grupa najemników znanych jako Vox Machina. Problem w tym, że jej członkowie to wyrzutki, omieńcy i degeneraci, dla których łatwy zarobek i tanie piwo są nadrzędnymi celami w życiu. Ale tym razem żarty się skończyły: bohaterowie są zdeterminowani wykonać misję lub umrzeć, próbując. "Legenda Vox Machiny " to animacja dla dorosłych, która z pewnością przypadnie do gustu nie tylko zapalonym graczom RPG, ale także fanom takich seriali jak " The Boys " czy " Niezwyciężony ".