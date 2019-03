Oto Deathstroke z drugiego sezonu "Titans"

Getty Images © JC Olivera

Serialowimają już swojego Deathstroke'a. Znany m.in. z Esai Morales wcieli się w kultowy czarny charakter w drugim sezonie serialu platformy DC Universe.Deathstroke to chyba najważniejszy przeciwnik w komiksowej historii drużyny Tytanów. Stworzony przez Marva Wolfmana i George'a Péreza antagonista zadebiutował w drugim zeszyciew grudniu 1980. Slade Wilson - bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko - to najbardziej niebezpieczny zabójca w uniwersum DC, były żołnierz, którego zdolności zostały wzmocnione w wyniku rządowych eksperymentów.Postać pojawiała się już kilkakrotnie na małym oraz dużym ekranie. Mogliśmy go zobaczyć w animacjiczy serialu(tam zagrał go Manu Bennett ), a także w scenie po napisach, gdzie wcielił się w niego Joe Manganiello