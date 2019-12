Oto Galadriela z serialu "Władca Pierścieni" Amazonu

Getty Images © NurPhoto



Jak podaje portal Variety, Morfydd Clark , którą możecie obecnie oglądać w serialu, dołączyła do obsady. W przeciwieństwie do wcześniej zaangażowanych osób, w jej przypadku wiemy, kogo zagra.Variety twierdzi, że wcieli się w młodą Galadrielę, choć właściwsze byłoby określenie "młodszą od tej, którą grała Cate Blanchett w dwóch kinowych trylogiach". Galadriela będzie bowiem jedną z najstarszych postaci, jakie zobaczymy w serialu, którego akcja ma się rozgrywać w czasach Drugiej Ery Słońca. Księżniczka Noldorów, córka Finarfina, urodziła się bowiem w Erze Gwiazd. Jest jedyną osobą spośród przywódców zbuntowanych Noldorów, która przeżyła Wojny Beleriandu. W Drugiej Erze Słońca przez jakiś czas mieszkała w Lindonie i Eregionie, by w końcu założyć własne królestwo Lorien. Galadriela została powiernikiem pierścienia Nenya, jednego z trzech, jakie wykute zostały przy wsparciu ukrywającego się pod fałszywą tożsamością Saurona.powstaje dla platformy Amazonu i realizowany jest we współpracy ze spadkobiercami Tolkiena, wydawnictwem HarperCollins oraz studiem New Line Cinema, które zrealizowało dwie kinowe trylogie.Za fabułę odpowiadają JD Payne Patrick McKay . Reżyserem części odcinków będzie J.A. Bayona . Z projektem związał się też znany zW planach jest pięć sezonów, jednak na razie Amazon zlecił produkcję dwóch.