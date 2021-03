Oto Krieg z napakowanego gwiazdami "Borderlands"

Obsada aktorskiego widowiska " Borderlands " na podstawie popularnej serii gier robi się coraz większa. Właśnie dołączył do niej Florian Munteanu (czyli syn Ivana Drago z " Creeda II ").Aktor wcieli się w postać Kriega - silnego jak tur i niezbyt mądrego ochroniarza 13-letniej dziewczynki o ksywce Tiny Tina ( Ariana Greenblatt ) - niestabilnie emocjonalnej ekspertki od materiałów wybuchowych.Pierwsza część gry powstała w 2009 roku - wyprodukowało ją studio Gearbox Software. Jej bohaterami jest czwórka łowców, którzy przybywają na opuszczoną planetę Pandora w poszukiwaniu legendarnego skarbca należącego do wymarłej rasy Erydian. Bohaterom pomaga w misji tajemniczy anioł. Cykl doczekał się kilku kontynuacji, z których ostatnia -- miała premierę w 2019 roku.Wcześniej angaż do " Borderlands " otrzymali: Cate Blanchett (Lilith), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) i Jack Black (Claptrap). Za kamerą stanie Eli Roth , a całość powstanie dla studia Lionsgate.