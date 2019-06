Oto nowy film twórcy "Odlotu" i "W głowie się nie mieści"

Poznaliśmy tytuł i reżysera drugiego z filmów studia Pixar zapowiedzianego na 2020. To, za kamerą którego stanie dwukrotny zdobywca Oscara Pete Docter ).czytamy na Twitterze. Brzmi ambitnie, trochę jak nieformalny sequel- poprzedniego wspólnego filmu Doctera oraz nominowanej do Oscara scenarzystki Meg LeFauve Film wejdzie do kin 19 czerwca 2020. Wcześniej, 6 marca, zobaczymy Dany Scanlona o dwóch elfich braciach, którzy wyruszają w podróż, by odkryć pochodzenie magii w ich świecie. Z kolei najnowszym filmem Pixara jest zbierający fenomenalne recenzje- w polskich kinach od 9 sierpnia.Czekacie?