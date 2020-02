BERLINALE 2020: Recenzujemy pixarowe "Naprzód"!

3 2 1















Później jednak jego mieszkańcy sami nauczyli się tworzyć cuda: żarówki, pralki, samochody, telefony i o magii zapomnieli. Ta jednak wcale nie wyparowała, przynajmniej nie według najnowszej animacji Pixara. Czai się na każdym kroku: na niebie lśnią dwa księżyce, po ulicach ganiają elfy, cyklopy, centaury i smoki. Paradoksalnie jednak, nikt tej dziwności nie dostrzega, wszyscy żyją sobie w spokoju na przedmieściach i cóż z tego, że dachy przypominają może kapelusze grzybów, a liceum wygląda jak gotycka katedra, skoro w lodówkach, knajpach i na stacjach benzynowych znajdziemy to samo. "Amerykański styl życia" jest jedynym dostępnym, dzień zaczyna się od porannej gimnastyki, pomagającej zrzucić zbędne kilogramy.Oddaje się jej Laureal - głowa elfiej rodziny, której członkowie mają wydatne uszy i fajne, niebieskie włosy. Zagrzewając się do boju okrzykami o uwolnieniu wewnętrznej wojowniczki, wyprawia synów do szkoły. Ojciec chłopców zmarł, kiedy byli mali: starszy Barney pielęgnuje kilka wspomnień, młodszy Ian nawet go nie pamięta. Może stąd tyle problemów, by odnaleźć się w szkole? Są one zresztą dość typowe – niełatwo jest mu zagadać do rówieśników, zrobić prawko czy uporać się z kolegą notorycznie podkładającym smrodliwe stopy na krześle. Ian marzy więc, by być tak śmiałym, jak idealizowany przez niego ojciec; a jeszcze bardziej o tym, by kiedyś go poznać.Szansa pojawi się, kiedy na szesnaste urodziny chłopaka matka wyciągnie ze strychu coś, co patriarcha kazał przekazać podrosłym już synom. I tu właśnie pojawia się oldskulowa magia pod postacią wszechwładnej różdżki. Jako że bracia nie uczęszczali do żadnego Hogwartu, obchodzą się z nią niezdarnie. Doświadczenie Barleya w grach RPG trochę się przydaje, ale sprawa przecież tym razem jest znacznie poważniejsza Chodzi o coś więcej, mianowicie o przygodę życia.Filmowa podróż trwa, zaś podobne wyprawy nieodmiennie prowadzą do tego samego punktu - odmieniają bohaterów, umacniają ich więzi, pozwalają im dostrzec nowe wartości. Bohaterowie stają się dzięki wspólnej drodze elfami, którymi zawsze chcieli być, a twórcy umacniają delikatnie antytechnologiczne przesłanie. Trudno oczywiście, by stworzony najnowszymi technikami animacji film sam sobie strzelał w stopę, na pewno jednak wspomniany pierwiastek jest na ekranie obecny. Wśród licznych morałów, które oferuje, dostrzec można wołanie o umiar w korzystaniu ze zdobyczy współczesnego świata. Widać to szczególnie w kresce, którą twórcy pociągnęli najfajniejszego, smoczycę Mantikorę, zwaną pieszczotliwie Cory (w oryginalnej wersji głosu użyczyła jej Octavia Spencer ). Odrzuciła ona swoją naturę, przygniotły ją kredyty, osaczyli inwestorzy, znacie tę opowieść. Na naszych oczach odzyskuje jednak kontakt ze swoim najbardziej pierwotnym Ja.Całą recenzję Adama Kruka przeczytacie