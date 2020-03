"Naprzód" przewodzi światowemu box-office'owi

Getty Images © SOPA Images

Animacjauplasowała się na pierwszym miejscu międzynarodowego box-office'u z wynikiem 68 milionów dolarów. Na relatywnie skromny wynik jak na studio Pixar wpłynęła epidemia koronawirusa.Większość kin w Chinach pozostaje zamknięta, a Korea Południowa, Japonia, Francja i Włochy odczuły wyraźny spadek widowni. W tym ostatnim kraju wprowadzono ograniczenia: sale kinowe mają napełniać się jedynie w 30%.zadebiutowało w 47 krajach. Do zarobionych w USA 40 milionów dolarów dochodzi 28 mln z reszty świata. Film zadebiutował na pierwszym miejscu box-office'u w Wielkiej Brytanii (4,4 mln), Francji (3,3 mln), Hiszpanii (1,9 mln), Meksyku (3 mln) i Brazylii (1,1 mln). Na drugim miejscu znalazł się m.in. w Rosji (2,1 mln) i Niemczech (1,9 mln). Film jest już pokazywany w Azji (m.in. w Indonezji, Filipinach, Singapurze i Indiach), gdzie zarobił w ten weekend 2,1 mln dolarów. W kwietniu film ma zadebiutować w Korei Południowej, Japonii i Włoszech. Na razie nie wiadomo, czy wejdzie do chińskich kin.zarobił w ten weekend 17,3 mln dolarów poza granicami USA. Film zadebiutował w 18 krajach, w tym w Rosji (1,4 mln), Malezji (700 tys.) i Holandii (500 tys.). Horror z Elisabeth Moss ma już na koncie 45,6 mln ze świata, a łącznie z wynikami z USA - 98,3 mln. Lada dzień przekroczy więc granicę 100 mln dolarów.przekroczył tymczasem totalny wynik 150 mln dolarów, w czym pomogło zarobione w ten weekend poza granicami USA 12 mln. Do sumy dołożyły się m.in. Wielka Brytania (1,2 mln), Francja (1 mln) i Meksyk (992 tys.).Kolejnym filmem, który niedługo dobije do setki jest Harrisonem Fordem , który w tym tygodniu wzbogacił się o 11,8 mln ze świata. W sumie film zarobił już 99,6 mln. Guya Ritchiego wzbogacili się o 4,9 mln dolarów, co daje w sumie 74,4 mln na koncie filmu.