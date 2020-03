Koronawirus: "Naprzód" za moment na rynku kina domowego

Disney dołączył do grona hollywoodzkich wytwórni, które zdecydowały się znacząco przyspieszyć premiery swoich filmów na platformach VOD.Już dziś w USA w serwisie Movies Anywhere będzie można kupić za 19,99$ animacjęZ kolei 3 kwietnia najnowsza produkcja Pixara zadebiutuje na amerykańskim Disney+.trafił do kin w USA 6 marca, zarabiając na starcie 39,1 mln dolarów. Niestety, tydzień później z powodu pandemii koronawirusa wpływy filmy spadły o ponad 70%.Bohaterami widowiska Pixara są Janko i Bogdan - dwóch nastoletnich braci elfów, którzy postanawiają zbadać, czy magia wciąż istnieje. Chłopcy otrzymują na 16. urodziny Janka zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Uda się im to jednak tylko połowicznie... Bracia mają 24 godziny, aby odnaleźć drugie pół ojca! Aby zaklęcie zadziałało w pełni będą musieli odszukać mapę Manticory, legendarnej, nieustraszonej wojowniczki.