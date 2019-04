Oto oferta Disney+! Marvel, Pixar, Gwiezdne wojny

PRODUKCJE MARVELA

Koniec tajemnic! Disney wykłada karty na stół i podał całą masę informacji dotyczących swojej platformy. Wiemy już, że w Stanach Zjednoczonych Disney+ wystartuje 12 listopada. Miesięczny abonament wyniesie 6,99 dolarów, a opłata z góry za cały rok 69,99 dolarów.Disney ogłosił równie to, co będzie można oglądać na platformie. W pierwszym roku działalności w bibliotece znajdzie się ponad 7,5 tysiąca odcinków seriali, w tym wszystkie sezonyoraz 500 tytułów filmowych (100 nowych i 400 klasyków), w tymoraz wszystkie częściW pierwszym roku działalności na nowe produkcje i zakupy licencji Disney wyda co najmniej miliard dolarów. Swoją premierę będzie miało 25 ekskluzywnych seriali oraz ponad 10 filmów.A poniżej znajdziecie listę najciekawszych nowości, które zobaczycie tylko na Disney+:- Serial aktorski, w którego obsadzie znaleźli się Anthony Mackie Sebastian Stan . Jego premiera planowana jest na pierwszy rok działalności platformy.- Pod tą dziwną nazwą kryje się aktorski serial, którego bohaterami będą Vision i Scarlet Witch. W rolach głównych wystąpią Elizabeth Olsen Paul Bettany . Premiera planowana jest na drugi rok działalności platformy.- Serial animowany na podstawie komiksu pod tym samym tytułem. Każdy odcinek poświęcony będzie innemu kluczowemu wydarzeniu znanemu z kinowego uniwersum Marvela i pokaże, co by się stało, gdyby losy potoczyły się inaczej. Premiera w pierwszy roku.- Serial aktorski, w którym ma się pojawić Tom Hiddleston . Premiera w drugim roku.- Pierwszy aktorski serial osadzony w świecie "Gwiezdnych wojen". Jego akcja rozgrywać się będzie po upadku Imperium. Będzie dostępny od dnia premiery platformy.- Serial aktorski będący spin-offem "Łotra 1". W roli głównej wystąpi Diego Luna, a akcja osadzona została w pierwszych latach nowej rebelii. Premiera w drugim roku.- Wznowienie serialu animowanego. Siódmy sezon będzie się składał z 12 odcinków. Premiera w pierwszym roku.- Seria krótkometrażowych animacji rozgrywających się w świecie, w których Forky zadaje Bonnie pytania na temat życia i świata. Dostępny w dniu premiery platformy.- Animowany film krótkometrażowy, który odpowie na pytanie, co się działo z Bo Peep po. Premiera w pierwszym roku.- Serial animowany będący kontynuacją filmu. Jego bohaterem będzie młody i utalentowany mechanik marzący o awansie Tylor Tuskmon. Premiera w pierwszym roku.- Serial aktorski o licealistach z East High, gdzie kręcony był oryginalny, przygotowujących się do wystawienia własnej adaptacji tego filmu. Dostępny w dniu premiery platformy.- Historia 12-letniej Amerykanki kubańskiego pochodzenia, jej szkolnych przygód i marzeń o zostaniu prezydentem USA. Premiera w pierwszym roku.- Aktorski remake. Dostępny w dniu premiery platformy.- Aktorski film o młodszej siostrze Świętego Mikołaja, która musi odnaleźć brata i uratować Święta. Premiera w pierwszym roku.- Pełnometrażowa animacja będąca kontynuacją serialu. Premiera w pierwszym roku.- Filmowa ekranizacja powieści pod tym samym tytułem o chłopaku, którego życie zmienia się raz na zawsze, kiedy w szkole, do której chodzi, pojawia się nowa uczennica - Stargirl. Premiera w pierwszym roku.- Filmowa ekranizacja książki "Timmy Failure: Mistakes Were Made" o przygodach młodego detektywa Timmy'ego i jego partnera, niedźwiedzia polarnego. Premiera w pierwszym roku.- Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 1925 roku, kiedy na Alasce wybuchła epidemia błonicy. Lekarstwo można dostarczyć tylko psimi zaprzęgami. Tego heroicznego wyczyny podjął się Leonhard Seppala. Premiera w pierwszym roku.