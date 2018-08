Oto właścicielka Lady z "Zakochanego kundla"

Getty Images © Rich Polk



) dołączy do obsady aktorskiej adaptacji słynnego. Wcieli się w Darling, właścicielkę cocker-spanielki Lady. Tytułowego kundelka zagra Justin Theroux to animacja z 1955 roku. Lady, urocza i dobrze sytuowana cocker-spanielka, spotyka Trampa, bezpańskiego kundla. Tramp jest powszechnie znany i szanowany za swą pomysłowość i odwagę, ale z początku nie wpada w oko dumnej suczce. Jednak udaje się mu zyskać serce Lady dzięki romantycznym kolacjom na tyłach włoskiej knajpki i wspólnym ucieczkom przed hyclem. Wszystko układa się dobrze dopóki Lady nie zostaje w końcu złapana przez hycla...Scenariusz nowej wersji przygotował Andrew Bujalski ). Charlie Bean ) zajmie się wyreżyserowaniem filmu. Wszystko wskazuje na to, że obraz może ominąć kina. Projekt powstaje bowiem przede wszystkim z myślą o disnejowskiej platformie streamingowej, która zostanie uruchomiona w przyszłym roku i stanowić ma konkurencję dla Netfliksa, Amazonu i Hulu.