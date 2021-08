Dave Franco kręci nowy film z Alison Brie

Po swoim debiutanckim thrillerze " Lokum Dave Franco stanie za kamerą kolejnego filmu. Jego najnowszy projekt nosi tytuł "Somebody I used to know" i powstaje dla platformy Amazon. Franco napisał do niego scenariusz wspólnie z Alison Brie , którą zobaczymy też na ekranie.Główną bohaterką "Somebody I used to know" jest pracoholiczka (w tej roli Brie ), która w drodze do domu zaczyna wspominać swojego byłego chłopaka, a to prowadzi ją do zakwestionowania wszystkiego, co robi i co osiągnęła. Jej sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy spotyka dziewczynę przypominającą ją samą sprzed lat.Na ekranie zobaczymy też Jaya Ellisa