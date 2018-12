Otwieramy i gramy w "Starlink: Bitwa o Atlas"

3 2 1

W połowie października do sprzedaży trafiła gra, w którą zagrać mogli posiadacze PlayStation 4, Xboksów One oraz hybrydowych konsol Nintendo Switch. W ramach przypomnienia tego tytułu zachęcamy do obejrzenia dwóch materiałów wideo, które przygotowaliśmy z tej gry.W pierwszym wideo otwieramy edycję na Xbox One i pokazujemy na czym polega rozgrywka w tym tytule oraz o co chodzi z dołączanymi do zestawu akcesorami.W drugim wideo możecie zaś zobaczyć jak prezentuje się najlepsza naszym zdaniem edycja tej gry, czyli ta na Nintendo Switch, która nie tylko pozwala Wam na zabawę gdziekolwiek i kiedykolwiek, ale i zawiera dodatkową zawartość ze Star Foksem, której nie znajdziecie na innych platformach.dostępny jest w pełnej polskiej wersji językowej, a w dubbingu usłyszeć możecie gwiazdę polskiego YouTube'a - Blowka. Grę możecie aktualnie dorwać w niższej niż sugerowana cenie, co na pewno przekona wielu niezdecydowanych do sięgnięcia po tę produkcję.