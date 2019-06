PLOTKA: "Swamp Thing" skasowane po pierwszym sezonie?

Jak donosi serwis Geeks WorldWide, serialprawdopodobnie nie zostanie przedłużony na drugi sezon.Informacji nie potwierdziły na razie władze WarnerMedia/AT&T. Nie jest znany również powód, dla którego decydenci mieliby skasować show - ekranizacja komiksu DC zbiera bowiem dobre recenzje i ma podobno solidne wyniki oglądalności na serwisie streamingowym DC Universe.to historia Abby Arcane ( Crystal Reed ), która pracuje dla Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Kiedy w jej rodzinnej miejscowości Houma w stanie Luizjana wybucha epidemia wywołana przez zrodzonego na pobliskich mokradłach wirusa, kobieta wraca, by na miejscu badać chorobę. Tak poznaje i zakochuje się w naukowcu Alecu Hollandzie ( Andy Bean ). Niestety, wkrótce mężczyzna ginie. Kiedy jednak potężne siły docierają do Houmy, by wykorzystać niezwykłe właściwości mokradeł dla własnych, niezbyt etycznych celów, Abby odkryje tajemnice bagien i dowie się, że potencjalna miłość jej życia nie jest martwa.