Tytułowy bohater serialu Jamesa Wana "Swamp Thing" wybrany

Wiemy już, kto wcieli się w tytułowego bohatera serialu produkowanego przez Jamesa Wana . Zagra go dwójka aktorów. Andy Bean ) wcieli się w Aleca Hollanda, podczas gdy Derek Mears (Jason Voorhees z) wcieli się w potworne alter ego Aleca. O tym, że Mears może zagrać informowaliśmy we wrześniu.będzie historią Abby Arcane ( Crystal Reed ), która pracuje dla Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Kiedy w jej rodzinnej miejscowości Houma w stanie Luizjana wybucha epidemia wywołana przez zrodzonego na pobliskich mokradłach wirusa, wraca, by na miejscu badać chorobę. Tak poznaje i zakochuje się w naukowcu imieniem Alec Holland. Niestety wkrótce mężczyzna ginie. Kiedy jednak potężne siły docierają do Houmy, by wykorzystać niezwykłe właściwości mokradeł dla własnych, niezbyt etycznych celów, Abby odkryje tajemnice bagien i dowie się, że potencjalna miłość jej życia nie jest martwa...Projekt powstaje dla nowej platformy - DC Universe.