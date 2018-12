Bagno i lekcja anatomii na planie serialu "Swamp Thing"

Reżyser Len Wiseman donosi z planu serialu. Reżyser opublikował na Instagramie zdjęcie i filmik zza kulis - na razie bez tytułowego potwora, ale przynajmniej z tytułowym bagnem.będzie historią Abby Arcane, która pracuje dla Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Kiedy w jej rodzinnej miejscowości Houma w stanie Luizjana wybucha epidemia wywołana przez zrodzonego na pobliskich mokradłach wirusa, wraca, by na miejscu badać chorobę. Tak poznaje i zakochuje się w naukowcu imieniem Alec Holland. Niestety wkrótce mężczyzna ginie. Kiedy jednak potężne siły docierają do Houmy, by wykorzystać niezwykłe właściwości mokradeł dla własnych, niezbyt etycznych celów, Abby odkryje tajemnice bagien i dowie się, że potencjalna miłość jej życia nie jest martwa...Producentem serialu jest James Wan , reżyser. Premiera na serwisie DC Universe.