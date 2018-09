Oto gwiazda "Swamp Thing"

Getty Images © Dia Dipasupil







) dołączyła do obsady aktorskiego serialu. Projekt zadebiutuje w przyszłym roku na nowej platformie streamingowej Warner Bros. i DC Comics zwanej DC Universe, zaś aktorka wcieli się w główną bohaterkę - Abby Arcane.To właśnie z perspektywy Arcane, która pracuje dla Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, poznamy historię tytułowego bohatera. Kiedy w jej rodzinnej miejscowości Houma w stanie Luizjana wybucha epidemia wywołana przez zrodzonego na pobliskich mokradłach wirusa, wraca, by na miejscu badać chorobę. Tak poznaje i zakochuje się w naukowcu imieniem Alec Holland. Niestety wkrótce mężczyzna ginie. Kiedy jednak potężne siły docierają do Houmy, by wykorzystać niezwykłe właściwości mokradeł dla własnych, niezbyt etycznych celów, Abby odkryje tajemnice bagien i dowie się, że potencjalna miłość jej życia nie jest martwa...Autorami fabuły są: Mark Verheiden ) i Gary Dauberman (który współpracował z Jamesem Wanem przy okazji, jej kontynuacji i spin-offie). Producentem cyklu jest właśnie Wan ze swoim studiem Atomic Monster.