PLOTKA: Alicia Vikander zostanie Spider-Woman?

Po sieci krąży plotka, jakoby Sony szykowało się do realizacji kolejnego komiksowego widowiska na podstawie postaci Marvela, do których ma prawa. Tym razem chodzi o Spider-Woman.Jeśli wierzyć doniesieniom portalu The Illuminerdi, to Sony ma już nawet kandydatkę na odtwórczynie tytułowej heroiny. To Alicia Vikander , gwiazda nowegoStudio ma również kandydatkę na stanowisko reżysera. Podobno szansę na angaż ma specjalistka od seriali Michelle MacLaren , która swego czasu zajmowała się, ale ostatecznie tamtego komiksowego widowiska nie wyreżyserował.Bohaterkąmiałaby zostać Jessica Drew, młoda kobieta, która przed laty zapadła na chorobę popromienną wystawiona na działanie uranu znajdującego się w laboratorium jej ojca. Aby ją uratować, rodzic stworzył specjalne serum na bazie radioaktywnych pająków i wprowadził córkę w stan podobny do hibernacji. Po 10 latach Jessica budzi się, niemal w ogóle się nie postarzała i obdarzona została niezwykłymi mocami. Ceną są jednak wspomnienia - dziewczyna nie pamięta, kim była wcześniej...Postać Spider-Woman Sony chce podobno wykorzystać do scalenia wszystkich swoich marvelowych widowisk w jedno uniwersum.