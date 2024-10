Alicia Vikander jako pisarka bez weny

Vikander w kameralnym dramacie obyczajowym

Getty Images © Dia Dipasupil



Getty Images © Michael Buckner



Zwiastun filmu "Rumours"

"The Last Day" opowiada historię pisarki przechodzącej kryzys twórczy. Postanawia na nowo odkryć samą siebie, a pomagają jej w tym spotkania z ważnymi osobami z przeszłości.W obsadzie filmu znajdują się również znana z serialu " Ty oraz, znany z serialu " Narcos ". Za kamerą stanęła, dla której jest to debiut reżyserski. Alicia Vikander ma obecnie pełne ręce roboty. Niedawno zagrała u boku Cate Blanchett w filmie " Rumours " oraz wystąpiła z Elizabeth Olsen w produkcji " The Assessment ". W przygotowaniu są już koreański dramat "Hope" oraz nowy film Oliviera Assayasa "The Wizard of the Kremlin".