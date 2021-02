Powrót legendy! "Diablo II: Resurrected" zmierza na PC i konsole

Podczas dzisiejszego otwarcia BlizzCon Online fani " Diablo " wreszcie doczekali się tego, o czym plotkowano od paru miesięcy - powstaje remaster " Diablo II " i zadebiutuje jeszcze w tym roku! Za odświeżenie klasyka sprzed 20 lat odpowiadają Blizzard oraz Vicarious Visions (" Tony Hawk's Pro Skater 1+2 "), a zagramy w niego na komputerach PC oraz konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 i PlayStation 4. Dzięki progresji międzyplatformowej gracze będą mogli korzystać ze swoich postaci i wszystkich ich przedmiotów niezależnie od platformy, na której zdecydują się kontynuować rozgrywkę. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze wideo z elementami rozgrywki.powiedział J. Allen Brack, prezes Blizzard Entertainment. Diablo II: Resurrected " przenosi opartego na grafice 2D klasyka gatunku do współczesności dzięki pełnemu renderingowi 3D, dynamicznemu oświetleniu, odnowionym animacjom i efektom zaklęć – a to wszystko w oszałamiającej rozdzielczości 4K. Nagrano także od nowa, ujęcie po ujęciu, każdą spośród 27 minut przerywników opowiadających o losach tajemniczego Mrocznego Wędrowca. Koszmarne dźwięki Sanktuarium i jego zapadająca w pamięć ścieżka dźwiękowa również zostały zremasterowane, aby zapewnić obsługę dźwięku przestrzennego Dolby 7.1. Nowa jakość oprawy audiowizualnej pozwoli " Diablo II: Resurrected " jeszcze lepiej zaprezentować głębię i mistrzowski projekt rozgrywki, która do dzisiaj cieszy graczy na całym świecie.