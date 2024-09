PLOTKA: Fincher porzucił "Nieznajomych z pociągu"? Zrobi remake innego filmu Hitchcocka?

PLOTKA: David Fincher pracuje nad remakiem filmu Alfreda Hitchcocka?

Co ciekawe, nie chodzi o " Nieznajomych z pociągu ", nad którymi David Fincher miał pracować przed laty. Przeczytaj: "Nieznajomi z pociągu" Finchera mają opóźnienie . Status projektu na razie nie jest znany, do tej pory mówiło się o nim jako o jednym z tytułów, jakie reżyser realizuje dla Netfliksa. Jordan Ruimy z bloga World of Reel, który gości aktualnie na festiwalu w Toronto, słyszał, że twórca " Podziemnego kręgu " ostatecznie porzucił " Nieznajomych… " na rzecz innego filmu Alfreda Hitchcocka – " Sznura ". Niestety informacji tej nie udało się potwierdzić, Netflix odmówił komentarza.Bohaterami filmu z 1948 roku są dwaj studenci. Za pomocą tytułowego sznura duszą oni kolegę z uczelni, a następnie ukrywają ciało w skrzyni. Wydają przyjęcie dla rodziny i przyjaciół ofiary, podczas którego skrzynia ze zwłokami służy jako bufet. Jeden z gości, profesor Rupert Cadell ( James Stewart ), zaczyna jednak coś podejrzewać. Zobaczcie zwiastun:Aktualnie filmografię Davida Finchera zamyka thriller " Zabójca ". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:Przypominamy odcinek programu Na noże, w którym Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki spierają się o filmy Davida Finchera . Który z nich uważają za najlepszy, najgorszy, najbardziej niedoceniony i przeceniony? Krótkie wideo znajdziecie poniżej: