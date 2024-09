David Fincher nakręci western! Jego scenariusz ma już 16 lat

David Fincher łączy siły ze scenarzystą "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"

O nowym projekcie Finchera dowiedzieliśmy się dzięki portalowi What's on Netflix. Film nosi tytuł, którego scenarzystą jest(" Dungeons & Dragons: Złodziejski honor ").W rzeczywistości jest to stary projekt.Bohaterem filmu będzie stary kowboj, który dał się oszukać i stracił oszczędności życia. Teraz zamierz odkuć się rabując banki i planując zemstę na tych, przez których stracił wszystkie pieniądze. Jego tropem podąża szeryf, który tak się składa, że jest jego synem.... Każdy z nich jest rozwijany od dłuższego czasu, a niektóre są ponoć gotowe do realizacji już od dłuższego czasu.Co zdecyduje się zrealizować? Ostatnio mówiło się, że największe szanse ma, czyli amerykańska wersja jednego z największych hitów platformy Netflix, koreańskiego serialu " Squid Game ".Wcześniej bardzo długo wydawało się, że priorytetowym projektem Finchera jest, przy którym współpracuje ze scenarzystą oryginału Robertem Towne'em Wiosną zaś dowiedzieliśmy się, że Fincher chce wrócić do pomysły. Pierwotnie planował jego realizację dekadę temu.